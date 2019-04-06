06.04.2019 18:27

Житель области напился и решил заминировать мост

Полицейские разоблачили мужчину, который сообщил о заминировании моста на Харьковщине.



// Нацполиция

5 апреля в Змиевской отдел полиции поступило сообщение о том, что на номер «102» позвонил мужчина. Он не представился и сообщил, что заминировал мост в селе Скрипаи.

На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

По указанному адресу правоохранители осмотрели открытую местность общей площадью 150 кв. метров. При осмотре никаких взрывных устройств обнаружено не было.



В ходе проведения следственно-оперативных действий полицейские установили, что в полицию звонил 52-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.