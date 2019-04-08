Главная Новости Криминал и происшествия Мошенник, выманивший почти 20 тысяч, попал под амнистию
08.04.2019  12:19   

Мошенник, выманивший почти 20 тысяч, попал под амнистию

Вынесен приговор мошеннику, который пять раз разводил людей на деньги по схеме Сын в милиции.


facebook.com
Балаклейский районный суд вынес приговор мужчине, на счету которого серия мошенничеств по схеме "Ваш сын в милиции". 
 
По данным следствия, в ноябре 2013 года злоумышленник обманул двух жительниц поселка Червоный Донец на общую сумму более 17 тысяч гривен. Затем подсудимый вместе с подельницей сумели выманить средства еще у трех женщин. Пострадавшие отдали мошенникам 17 тысяч в национальной валюте, а также золотые украшения. 13 января 2014 года при передаче денег преступников задержали милиционеры.
 
Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину и попросил применить к нему Закон Украины "Об амнистии в 2014 году". Суд приговорил уроженца села Меловая к лишению свободы на два года, однако затем амнистировал его. Мошенника также обязали заплатить одной из потерпевших 21 тысячу гривен. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования. Подельницу афериста освободили от уголовной ответственности в связи с завершением сроков давности.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  мошенник, приговор и амнистия, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.03 Криминал и происшествия Мошенник попался на взятке при покупке земли 22.02 Криминал и происшествия На Салтовке действует мошенник (ВИДЕО) 05.02 Криминал и происшествия Прокуратура утвердила обвинение псевдостроителю, подозреваемому в серии мошенничеств
 
 

Видео

Как Харьков расцветает после зимы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 