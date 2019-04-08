08.04.2019 12:19

Мошенник, выманивший почти 20 тысяч, попал под амнистию

Вынесен приговор мошеннику, который пять раз разводил людей на деньги по схеме Сын в милиции.



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Балаклейский районный суд вынес приговор мужчине, на счету которого серия мошенничеств по схеме "Ваш сын в милиции".

По данным следствия, в ноябре 2013 года злоумышленник обманул двух жительниц поселка Червоный Донец на общую сумму более 17 тысяч гривен. Затем подсудимый вместе с подельницей сумели выманить средства еще у трех женщин. Пострадавшие отдали мошенникам 17 тысяч в национальной валюте, а также золотые украшения. 13 января 2014 года при передаче денег преступников задержали милиционеры.

Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину и попросил применить к нему Закон Украины "Об амнистии в 2014 году". Суд приговорил уроженца села Меловая к лишению свободы на два года, однако затем амнистировал его. Мошенника также обязали заплатить одной из потерпевших 21 тысячу гривен. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования. Подельницу афериста освободили от уголовной ответственности в связи с завершением сроков давности.