На Новых Домах 14-летняя девушка-подросток попала под трамвай

Пострадавшую с травмой головы в бессознательном состоянии доставили в больницу.
По данным полиции, информация об аварии на проспекте Героев Сталинграда поступила в полицию 7 апреля в 18:15. Предварительно установлено, что 14-летняя девушка перебегала через рельсы перед трамваем, который двигался на зеленый сигнал светофора. Водитель применил экстренное торможение, однако все равно толкнул потерпевшую.
Пострадавшую с травмой головы в бессознательном состоянии доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня на небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
влажн.:
давл.:
ветер: