08.04.2019 09:40

На Новых Домах 14-летняя девушка-подросток попала под трамвай

Пострадавшую с травмой головы в бессознательном состоянии доставили в больницу.



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По данным полиции, информация об аварии на проспекте Героев Сталинграда поступила в полицию 7 апреля в 18:15. Предварительно установлено, что 14-летняя девушка перебегала через рельсы перед трамваем, который двигался на зеленый сигнал светофора. Водитель применил экстренное торможение, однако все равно толкнул потерпевшую.

Пострадавшую с травмой головы в бессознательном состоянии доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).