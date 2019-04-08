Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове ночью неизвестные с помощью велосипедного троса взорвали банкомат (ФОТО)
08.04.2019  09:55   

В Харькове ночью неизвестные с помощью велосипедного троса взорвали банкомат (ФОТО)

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Сумма нанесенного банковскому учреждению ущерба устанавливается полицией.


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, около 3:35 8 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Валдайской в Основянском районе города неустановленные лица путем подрыва повредили банкомат и завладели деньгами. 

На месте эксперты установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного устройства в виде заряда взрывчатого вещества, объединенного с взрывателем. 

Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Совершение преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Все обстоятельства устанавливаются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  взрыв, банкомат, харьков, полиция
 
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