08.04.2019 09:55

В Харькове ночью неизвестные с помощью велосипедного троса взорвали банкомат (ФОТО)

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Сумма нанесенного банковскому учреждению ущерба устанавливается полицией.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, около 3:35 8 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Валдайской в Основянском районе города неустановленные лица путем подрыва повредили банкомат и завладели деньгами.

На месте эксперты установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного устройства в виде заряда взрывчатого вещества, объединенного с взрывателем.

Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Совершение преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Все обстоятельства устанавливаются.