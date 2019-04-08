08.04.2019 10:33

Масштабный пожар на СТО: спасатели, рискуя жизнью, выталкивали автомобили (ФОТО)

Локализован масштабный пожар на частном СТО в Харькове.



// ГСЧС

Пожар произошел около 8 часов утра 8 апреля на частной станции технического обслуживания автомобилей, расположенной на пр. Любви Малой, 93.



Пять пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах сразу были направлены к месту вызова.

На момент прибытия спасателей горел гаражный бокс на площади около 450 кв.м. Также разведка пожара установила наличие внутри горящего помещения нескольких автомобилей. Рискуя жизнью, пожарные вытолкали и спасли 3 легковушки. На тушение огня они подали 4 пожарных ствола. В 8:38 стихию было взято под контроль - пожар локализовали.



По предварительным данным пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.