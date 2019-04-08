Главная Новости Криминал и происшествия В больнице ограбили медсестру (ФОТО)
08.04.2019  11:19   

В больнице ограбили медсестру (ФОТО)

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 46-летний местный житель.


// Нацполиция

4 апреля в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от медицинской сестры местной больницы.

Женщина сообщила, что в помещении акушерско-гинекологического отделения взломали замок и украли ее личные вещи.

Медики заметили подозрительного мужчину, который покидал помещение больницы. Однако злоумышленник скрылся.

В ходе проведения розыскных действий работники полиции установили вора. Им оказался 46-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Следователем Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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