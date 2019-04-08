Вор, разбиравший железную дорогу на металлолом, получил реальный срок

Злоумышленник получил 4 года за решеткой.
Неоднократно судимый 48-летнего житель Лозовой систематически разбирал железную дорогу, подвергая опасности жизни пассажиров и движение поездов.
На «дело» ходил утром, преимущественно, в одно и то же время. Выбирал удобный момент, когда за ним никто не наблюдает, и с помощью молотка и гаечного ключа снимал с рельсов подложки и клеммные болты. Только в течение двух месяцев он совершил не менее 8 эпизодов краж на железной дороге.
Кроме того, в конце января этого года осужденный ограбил случайную прохожую. Вор толкнул женщину на землю и вырвал из ее рук сумку.
Приговором Лозовского горрайонного суда злоумышленник признан виновным в серии краж и грабеже (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 УК Украины) и приговорен к 4 годам лишения свободы.
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
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