Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке сбили пешехода: полиция ищет свидетелей
08.04.2019  12:34   

На Салтовке сбили пешехода: полиция ищет свидетелей

Авария произошла 28 марта примерно в 10:20 на перекрестке проспектов Юбилейного и Тракторостроителей.


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Водитель автомобиля «Skoda Superb» совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

«Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хврьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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