На Салтовке сбили пешехода: полиция ищет свидетелей

Авария произошла 28 марта примерно в 10:20 на перекрестке проспектов Юбилейного и Тракторостроителей.
Водитель автомобиля «Skoda Superb» совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
«Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хврьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу», – обращаются правоохранители.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня на небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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