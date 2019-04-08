08.04.2019 12:34

На Салтовке сбили пешехода: полиция ищет свидетелей

Авария произошла 28 марта примерно в 10:20 на перекрестке проспектов Юбилейного и Тракторостроителей.



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Водитель автомобиля «Skoda Superb» совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



«Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хврьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу», – обращаются правоохранители.