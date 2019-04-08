08.04.2019 13:01

В Крутогорском переулке сгорел автомобиль (ФОТО)

Главная версия пожара – поджог.



// ГСЧС

Сообщение о возгорании автомобиля в Холодногорском районе поступило 8 апреля в 2:21.

Горел автомобиль, припаркованный возле частного дома в переулке Крутогорском, 10.



На вызов срочно были направлены дежурные караулы 3-й и 6-й пожарных частей Харькова.

Прибыв на место, спасатели установили, что в авто «FIAT Doblo», 2011 года выпуска, горит моторный отсек и его передняя часть. На тушение пожара подали пенный стволе уже в 2:37 локализовали его. Полная ликвидация зафиксирована в 2:41.



В результате пожара уничтожен моторный отсек автомобиля, передняя панель, частично облицовка, а также передние сиденья и диски на площади около 3 кв.м.



Предполагаемая причина пожара – занесение открытого источника огня.