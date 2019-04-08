08.04.2019 13:31

Фанаты Динамо приехали на матч в Харьков с допингом

Во время футбольного матча «Шахтер» и «Динамо» работниками полиции выявлены 13 административных и два уголовных правонарушениях, в которых разоблачены столичные болельщики.



// Нацполиция

Матч, прошедший 7 апреля на стадионе «Металлист», посетили около 29 000 болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивали более 1800 правоохранителей - работники Нацполиции, курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба, а также военнослужащие Нацгвардии. За безопасностью дорожного движения следили сотрудники патрульной полиции.



Спортивный праздник не обошлось без правонарушений. По фактам использования пиротехнической продукции работниками полиции составлено 13 административных протоколов по ст. 195-6 КУоАП.

Кроме того, открыты два уголовных производства по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. В указанных правонарушениях разоблачены болельщики, которые прибыли в Харьков из столицы. Проводится досудебное расследование.