Фанаты Динамо приехали на матч в Харьков с допингом

Во время футбольного матча «Шахтер» и «Динамо» работниками полиции выявлены 13 административных и два уголовных правонарушениях, в которых разоблачены столичные болельщики.
Матч, прошедший 7 апреля на стадионе «Металлист», посетили около 29 000 болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивали более 1800 правоохранителей - работники Нацполиции, курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба, а также военнослужащие Нацгвардии. За безопасностью дорожного движения следили сотрудники патрульной полиции.
Спортивный праздник не обошлось без правонарушений. По фактам использования пиротехнической продукции работниками полиции составлено 13 административных протоколов по ст. 195-6 КУоАП.
Кроме того, открыты два уголовных производства по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. В указанных правонарушениях разоблачены болельщики, которые прибыли в Харьков из столицы. Проводится досудебное расследование.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня на небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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