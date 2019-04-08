08.04.2019 12:49

Рецидивист попался на наркотиках (ФОТО)

Мужчина под Харьковом изготовлял и употреблял дурман-траву.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий сотрудники Первомайского отдела полиции задержали ранее неоднократно судимого 42-летнего местного жителя, который сбывал наркотические средства. При себе у мужчины обнаружены деньги в сумме 4425 гривен.

Согласно постановлению Первомайского районного суда полицейские провели обыск квартиры мужчины, где обнаружили самодельный пластиковый прибор для курения наркотических веществ с остатками вещества коричневого цвета и наперсток.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Следственным отделом сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.