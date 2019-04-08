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08.04.2019  12:49   

Рецидивист попался на наркотиках (ФОТО)

Мужчина под Харьковом изготовлял и употреблял дурман-траву.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий сотрудники Первомайского отдела полиции задержали ранее неоднократно судимого 42-летнего местного жителя, который сбывал наркотические средства. При себе у мужчины обнаружены деньги в сумме 4425 гривен.
 
Согласно постановлению Первомайского районного суда полицейские провели обыск квартиры мужчины, где обнаружили самодельный пластиковый прибор для курения наркотических веществ с остатками вещества коричневого цвета и наперсток.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.
 
Следственным отделом сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, изготавливал и употреблял, харьков
 
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