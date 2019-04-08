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08.04.2019  14:55   

Медики обнаружили труп в сожженной траве

Борцы с сухостоем преподнесли очередной сюрприз в виде жертвы подпалов.


://kharkiv.dsns.gov.ua

8 апреля в 12:35 на номер «101» поступило сообщение о том, в сгоревшей сухой траве вблизи заброшенного домовладения по ул. Кузнецова поселка Буды Харьковского района, обнаружено обгоревшее тело мужчины 1973 года рождения.

О событии пожарных сообщили медики.

Спасатели на тушение данного пожара не привлекались.

Все обстоятельства устанавливаются правоохранителями.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  сухостой, трава, харьков, мусор, медики, спасатели
 
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