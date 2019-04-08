Медики обнаружили труп в сожженной траве

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 апреля День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 9 апреля Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.