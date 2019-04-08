Медики обнаружили труп в сожженной траве

Борцы с сухостоем преподнесли очередной сюрприз в виде жертвы подпалов.
8 апреля в 12:35 на номер «101» поступило сообщение о том, в сгоревшей сухой траве вблизи заброшенного домовладения по ул. Кузнецова поселка Буды Харьковского района, обнаружено обгоревшее тело мужчины 1973 года рождения.
О событии пожарных сообщили медики.
Спасатели на тушение данного пожара не привлекались.
Все обстоятельства устанавливаются правоохранителями.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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