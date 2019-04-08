08.04.2019 15:51
Попытка изнасилования пятилетнего ребенка под Харьковом (Обновлено)
Копы расследуют дело об изнасиловании.
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Как сообщает пресс-служба Нацполиции, относительно дела о попытке изнасилования маленького мальчика, мать ребенка написала заявление в отдел полиции с просьбой прекратить любое рассмотрение данного факта со стороны правоохранительных органов.
Семья мальчика состоит на учете как неблагополучная.
Ребенка осмотрели медики, никаких повреждений не выявили.
Со слов ребенка - он все придумал.
Уголовное производство Пока не закрыто, но следствием будет учитываться заявление матери мальчика.
Напомним, ранее, как сообщает
NewsRoom, ссылаясь на силовиков. под Харьковом расследуют попытку изнасилования пятилетнего ребенка в поселке Песочин.
Ранее в социальных сетях был опубликован скриншот поста, в котором женщина обвиняет трех учеников Песочинской школы в издевательстве над ребенком. По ее словам, подростки напали на мальчика, угрожали ему ножом и изнасиловали.
Как удалось узнать NewsRoom, еще 4 апреля в полицию обратилась местная жительница, ведущая асоциальный образ жизни, и рассказала, что малознакомые парни заманили двух ее сыновей в заброшенное здание. Там они запугивали детей, а также пытались совершить действия сексуального характера с младшим из них.
Следователи установили личности предполагаемых злоумышленников - ими оказались школьники 2004 и 2005 годов рождения. По данному факту открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование малолетнего").