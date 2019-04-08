08.04.2019 15:51

Попытка изнасилования пятилетнего ребенка под Харьковом (Обновлено)

Копы расследуют дело об изнасиловании.



facebook.com

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, относительно дела о попытке изнасилования маленького мальчика, мать ребенка написала заявление в отдел полиции с просьбой прекратить любое рассмотрение данного факта со стороны правоохранительных органов. Семья мальчика состоит на учете как неблагополучная. Ребенка осмотрели медики, никаких повреждений не выявили. Со слов ребенка - он все придумал. Уголовное производство Пока не закрыто, но следствием будет учитываться заявление матери мальчика.

Напомним, ранее, как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков. под Харьковом расследуют попытку изнасилования пятилетнего ребенка в поселке Песочин.

Ранее в социальных сетях был опубликован скриншот поста, в котором женщина обвиняет трех учеников Песочинской школы в издевательстве над ребенком. По ее словам, подростки напали на мальчика, угрожали ему ножом и изнасиловали.

Как удалось узнать NewsRoom, еще 4 апреля в полицию обратилась местная жительница, ведущая асоциальный образ жизни, и рассказала, что малознакомые парни заманили двух ее сыновей в заброшенное здание. Там они запугивали детей, а также пытались совершить действия сексуального характера с младшим из них.

Следователи установили личности предполагаемых злоумышленников - ими оказались школьники 2004 и 2005 годов рождения. По данному факту открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование малолетнего").