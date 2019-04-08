08.04.2019 15:31

В Васищево – ДТП с пятью автомобилями (ФОТО)

Водителя ВАЗа госпитализировали в неотложку.



// Нацполиция

8 апреля около 8:00 на автодороге Змиев-Харьков в поселке Васищево 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108», выполняя обгон, столкнулся со встречным автомобилем «Toyota Camry» и автомобилем «Suzuki», который он пытался обогнать. От удара автомобиль «ВАЗ» вылетел на автомобиле «КрАЗ» и «Mercedes», стоявших на обочине и перевернулся.



Машины получили механические повреждения.

Водителя ВАЗа, жителя поселка Боровая, с многочисленными травмами в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи.



Другие участники дорожного движения за медицинской помощью не обращались.



Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции.