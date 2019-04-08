В Васищево – ДТП с пятью автомобилями (ФОТО)

Водителя ВАЗа госпитализировали в неотложку.
8 апреля около 8:00 на автодороге Змиев-Харьков в поселке Васищево 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108», выполняя обгон, столкнулся со встречным автомобилем «Toyota Camry» и автомобилем «Suzuki», который он пытался обогнать. От удара автомобиль «ВАЗ» вылетел на автомобиле «КрАЗ» и «Mercedes», стоявших на обочине и перевернулся.
Машины получили механические повреждения.
Водителя ВАЗа, жителя поселка Боровая, с многочисленными травмами в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи.
Другие участники дорожного движения за медицинской помощью не обращались.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции.
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