Для родственников заключённых Диканевской колонии провели «День открытых Дверей» (ФОТО)

Аналог популярного в ВУЗах Харькова мероприятия провели для родители и родных осужденных, чтобы те получили возможность почувствовать ту атмосферу, которая царит в колонии.
6 апреля 2019 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведен «День открытых дверей».
Родители и родные осужденных имели возможность почувствовать ту атмосферу, которая царит в колонии, а также почувствовать заботу с которой администрация относится к их близким.
Родственники осужденных побывали в отделениях социально-психологической службы, увидели те условия, которые созданы администрацией для жизни и быта их родных, посетили столовую учреждения и попробовали еду и напитки.
Посетили комнату психоэмоциональной разгрузки. После чего пришли в клуб на концерт, устроеный для них заключенными под руководсвом администрации.
Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, родители осужденных были приятно удивлены и благодарны администрации за те условия, в которых отбывают наказание их родные, за предоставленную возможность посетить колонии и за заботливое отношение к их близких.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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