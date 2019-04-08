08.04.2019 15:55

Для родственников заключённых Диканевской колонии провели «День открытых Дверей» (ФОТО)

Аналог популярного в ВУЗах Харькова мероприятия провели для родители и родных осужденных, чтобы те получили возможность почувствовать ту атмосферу, которая царит в колонии.



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6 апреля 2019 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведен «День открытых дверей».

Родители и родные осужденных имели возможность почувствовать ту атмосферу, которая царит в колонии, а также почувствовать заботу с которой администрация относится к их близким.

Родственники осужденных побывали в отделениях социально-психологической службы, увидели те условия, которые созданы администрацией для жизни и быта их родных, посетили столовую учреждения и попробовали еду и напитки.

Посетили комнату психоэмоциональной разгрузки. После чего пришли в клуб на концерт, устроеный для них заключенными под руководсвом администрации.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, родители осужденных были приятно удивлены и благодарны администрации за те условия, в которых отбывают наказание их родные, за предоставленную возможность посетить колонии и за заботливое отношение к их близких.