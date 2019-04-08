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08.04.2019  16:19   

Возле гаражей на Пастера найден труп убитого мужчины

Полиция открыла уголовное производство.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Индустриальном районе Харькова обнаружено тело 60-летнего умершего.

Труп найден 7 апреля около 8:00 возле гаражей по улице Луи Пастера. 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции.

На теле мужчины эксперты обнаружили телесные повреждения в виде гематом лобной части. 

Для установления причины смерти тело направлено в морг.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тэги:  смерть, труп за гаражами, харьков
 
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