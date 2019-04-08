Возле гаражей на Пастера найден труп убитого мужчины

Полиция открыла уголовное производство.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Индустриальном районе Харькова обнаружено тело 60-летнего умершего.
Труп найден 7 апреля около 8:00 возле гаражей по улице Луи Пастера.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции.
На теле мужчины эксперты обнаружили телесные повреждения в виде гематом лобной части.
Для установления причины смерти тело направлено в морг.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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