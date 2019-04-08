08.04.2019 16:43

На Центр обращения с животными напала группа неизвестных

Конфликт между сотрудниками КП «Центр обращения с животными» и группой неизвестных лиц из-за собаки, произошел на территории предприятия.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 8 апреля, в пресс-центре харьковского городского совета сообщила пресс-секретарь КП «ЦОЖ» Наталья Суботовская.

По ее словам, после обеда в субботу, 30 марта, в центр пришла группа из 14 человек под предлогом посмотреть собаку. Как только они зашли на территорию, то сразу отправились в главный корпус в поисках руководства предприятия, но поскольку это был выходной день, то никого не нашли.

«После этого они самостоятельно прошли в зону приюта, где посторонние без наших сотрудников не имеют права находиться. Несколько человек перелезли через забор, стали там бродить и взбудоражили всех собак. Две из них сцепились в драке, но нашему ветеринару не позволили их разнять. Впоследствии одна из них умерла от потери крови, другая - от сердечного приступа», - рассказала Наталья Суботовская.

После этого неизвестные проникли в зону карантина и забрали собаку, которую искали.

В Центре обращения с животными считают, что атака на предприятие была спровоцирована, поскольку в социальной сети «Фейсбук», в группах зоозащитников, распространялись соответствующие провокационные призывы.

Как сообщил начальник службы отлова бездомных животных КП «ЦОЖ» Игорь Стриженко, конфликт имел предысторию. По его словам, началось все с заявления жителей Холодногорского района, которые просили отловить бездомных собак. Специалисты предприятия 29 марта выехали на ул. Шрамко, 57 и поймали одну собаку. Отлову активно препятствовала женщина, вероятно, охранник предприятия, которое расположено в том же районе. Тем не менее животное было отловлено и доставлено в зону карантина приюта.

«К нам никто не звонил в отношении этой собаки. Если бы они приехали, как положено, то мы бы пообщались и, скорее всего, вернули бы им животное. Но эти люди решили силой забрать собаку, которая якобы была домашней, хотя мы установили, что она все-таки была бездомной», - отметил начальник отдела пристройства животных КП «ЦОЖ» Виктор Лиждвой.

По его словам, вернуть домашнюю собаку, отловленную специалистами центра, можно довольно легко. Для этого нужно предоставить документы на нее или же какие-либо фото. Также животное могут вернуть, если собака ведет себя с людьми, которые пришли за ней, как с хозяевами. При этом заявителям необходимо оплатить затраты предприятия на отлов, доставку и передержку животного. За год центр вернул владельцам более 700 таких животных.

Как сообщила Наталья Суботовская, сейчас этим делом занимается Основянский отдел полиции, который устанавливает факты и обстоятельства происшествия и причастных к этому лиц.

«Мы понимаем, что часть людей была спровоцирована, они действовали очень эмоционально, потому что им рассказали какую-то страшную историю. И для многих это нормальная реакция – сразу бежать спасать, делать доброе дело. Но я обращаюсь к харьковчанам, чтобы в будущем, когда откликаетесь на подобные призывы, вы вели себя осмотрительно и обдумывали информацию, которую вам предоставляют. Вас толкают на противоправные действия», - подчеркнула Наталья Суботовская.