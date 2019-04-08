08.04.2019 17:49

Квартиру удалось отобрать у мошенников

Прокуратура в суде отстояла для территориальной общины квартиру, которую присвоили аферисты.



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Как сообщает Прокуратура, Коминтерновский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о передаче в собственность территориальной громады Харькова 2-комнатной квартиры по пр. Московскому.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, квартиру площадью 54 кв.м. стоимостью около 700 тыс. грн. незаконно продали после смерти владелицы

Женщина умерла в августе 2016 года. Вскоре на ее жилье посягнули мошенники. В марте 2017 через мировое соглашение в суде право собственности на недвижимость было признано посторонним мужчиной. После этого новый хозяин быстро продал квартиру.

Однако выяснилось, что в судебном разбирательстве стороной по делу выступала бывшая владелица, которая на данный момент уже умерла. Поэтому мировое соглашение было признано судом безосновательно.

Кроме того, после смерти женщины законные наследники в установленные законом сроки не заявили о себе, поэтому квартира должна быть признана выморочным наследством и перейти в собственность территориальной общины.

Учитывая эти факты, прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, признании наследства выморочным и передачу недвижимости в собственность общины. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Также по факту незаконного завладения квартирой продолжается досудебное расследование по ч.3 ст. 190 УК Украины.