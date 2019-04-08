Расстрел семьи на Салтовке: Суд не дал возможности «закосить» под душевнобольного и оставил обвиняемого под стражей

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на процессуального руководителя в уголовном производстве - прокурора отдела прокуратуры области Станислава Муратова.
По его данным, на заседании 8 апреля суд опросил свидетелей, в частности соседей и врача, который оказывал медицинскую помощь пострадавшей девочке.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Следующее заседание назначено на 23 мая.
Как сообщал «РЕДПОСТ» , в июне на Салтовке в квартире расстреляли 40-летних мужа и жену . Их 12-летняя дочь, которая стала свидетелем расправы, получила сквозное огнестрельное ранение бедра.
Тела погибших обнаружили соседи. Они вызвали милицию, а раненая девочка назвала имя убийцы родителей.
Подозреваемого задержали по «горячим следам». В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тыс. долларов.
Задержанным оказался давний друг семьи.
Во время досудебного расследования было назначено несколько судебно-психиатрических экспертиз.
Одна из них - проведена в Днепре - признала, что мужчина может иметь психические расстройства. Однако эти результаты вызвали сомнения, и прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении еще одной комиссионной экспертизы в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.
Киевские эксперты пришли к выводу, что во время совершения преступления подозреваемый осознает свои действия и руководить ими и не требует применения к нему принудительных мер медицинского характера.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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