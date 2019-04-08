08.04.2019 19:16

Коктейль Молотова против детей: пьяный старик чуть не сжег девочку

Пенсионер, бросивший в подростков подожженную бутылку с бензином, четыре года сможет обдумывать свой поступок за решеткой.



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Как сообщает Depo, ссылаясь на приговор Балаклейского районного суда Харьковской области, вечером 30 апреля 2018 в поселке Доброволье Близнюковского района во дворе частного дома играли четверо несовершеннолетних детей.

В этот момент во двор зашел пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина достал бутылку с бензином, поджег смесь и бросил в беседку, где и были дети. Бутылка разбилась о стену и пламя попало на малолетнюю девушку.

На девочке вспыхнула одежда и запылало волос, но мужчина, выражаясь в ее адрес нецензурной бранью, схватил ребенка и потянул от калитки во двор.

В результате указанных действий подросток получил ожоги.

Выгнать нарушителя удалось только хозяйке дома, но уже после того, как он нанес несколько ударов и ей.

На суде мужчина объяснил свои действия тем, что ему мешала отдыхать музыка, которая звучала со двора.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.