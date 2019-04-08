08.04.2019 19:43

Битва за малышку Эмму Вальденер только начинается: в истории француза и харьковчанки все не так просто (ФОТО, ВИДЕО)

В истории ребенка и отношений ее родителей слишком много спорных моментов, чтобы не прислушаться к словам ее отца.



Битва за малышку Эмму Вальденер только начинается: в истории француза и харьковчанки все не так просто (ФОТО, ВИДЕО)



Француз Рафаэль Вальденер, опубликовал на своей странице в соцсети большой пост, в котором рассказал о нюансах семейной жизни.

Напомним, в начале апреля по Харькову разлетелась информация о том, что иностранец украл трехлетнюю девочку Эмму Вальденер прямо в центре города и исчез в неизвестном направлении. Спустя несколько дней француза и его дочь Эмму обнаружили неподалеку от Борисполя – иностранец направлялся на автомобиле в сторону западной Украины, чтобы через Румынию вывезти дочь к себе на родину.

«Он имеет право на общение с ребенком, его никто не ограничивал, но он перешел границы дозволенного, и первый на протяжении долгого времени издевался над женой и ребенком. Есть соглашение, подписанное и отцом, и матерью, где определены все условия по совместному воспитанию дочки, где он же на все согласился. Потом неоднократно грубым образом нарушил, избить мать, людей посторонних, силой вырвал до смерти перепуганного ребенка и сбежать. На днях должно было быть очередное заседание суда. При этом о лишении родительских прав речь не шла. Была надежда на мирный исход дела... но не судьба», - отмечала после исчезнования ребенка подруга Дарьи, юрист Мария Слюсаренко.

В то время, пока малышку искали, общество сочувствовало маме девочки, харьковчанке Дарье Донец. Но после того как Рафаэль поделился своим видением проблемы – часть сострадавших перешла на сторону отца.

«Я тот человек, о котором в новостях говорят, что я похитил собственного ребенка в Харькове. Хочу показать вам, что я не чудовище и выкладываю документы, в которых говорится об уже доказанных фактах, совершенных моей женой. Она обманула свою страну, поскольку никогда не говорила, что мы постоянно проживали на территории Франции вместе с ее дочерью от первого брака, отец которой дал разрешение на постоянное проживание во Франции. Я хочу, чтобы меня услышал ваш президент. У ребенка есть папа и мама, а я не могу видеться со своей маленькой девочкой, или же это происходит в Харькове в сопровождении охранников. Я собираюсь представить четкие и реальные доказательства», - написал в фейсбуке Рафаэль Вальденер.

Также мужчина выложил фотографии юридических документов – заявление в прокуратуру Франции о том, что харьковчанка похитила ребенка в 2017 году и увезла из страны, не поставив в известность отца.

Там же расписана вся недолгая история этой семьи: в 2015 году Рафаэль женился на харьковчанке Дарье, через год родилась Эмма. За несколько месяцев до родов будущая мать сказала мужу, что рожать намерена только в Украине. После появления девочки на свет, семья вернулась во Францию, и маленькой Эмме был оформлен паспорт гражданки Франции.

«Отношения между Дарьей и Рафаэлем были напряженные из-за того, что жена изъявляла желание вернуться в родную страну. Кроме того, француз не одобрял методы воспитания ребенка, которые применяла жена... В 2017 году, воспользовавшись тем, что муж находится в командировке, Дарья взяла двух своих дочерей (старшая - от первого брака) и улетела в Украину». – значится в документе.

Вальденер подозревает, что совершить побег Дарье помог ее бывший муж.

Летом 2018 года харьковчанка вернулась во Францию, но спустя месяц, во время семейной поездки в зоомагазин, забрала Эмму и пропала. По мнению Вальденера, она вывезла ребенка, воспользовавшись ее украинским паспортом, о котором Рафаэль даже не знал.

После этих событий француз вынужден был ездить в Украину, чтобы видеть своего ребенка на тех условиях, которые ставит жена.

Также в юридической документации есть уточнение: Дарья Донец подала на развод в Украине, но пока никаких решений касательно ребенка суд не выносил.

Когда «грязное белье» Вальденеров стало достоянием общественности, знакомые поддержали Рафаэля.

«Я - гражданка Украины, но стала на сторону Рафаэля. Я не верю этим провокациям. Знаю этого мужчину довольно давно, у него действительно есть жена украинка, и она жила с ним и со своим первым ребенком во Франции. Для Рафаэля это не было проблемой, потому что он очень любит детей. Он не бросил ее, вел себя как настоящий мужчина. Он любит свою дочь и всегда говорил мне, что мечтал о девочке, потому что у него были сыновья. Рафаэль замечательный человек – щедрый и для детей сделает все! Не рвите ему сердце, он достойный папа», - прокомментировала Яна Торель.