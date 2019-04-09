09.04.2019 12:19

Харьковчанин, который вымогал взятку в 25 тысяч долларов, дешево отделался

Мужчина заявлял, что эти средства пойдут на решение вопросов об аренде земли.



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Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который вымогал взятку за "решение вопросов" с арендой земельных участков.

В сентябре 2017 года к харьковчанину обратился его знакомый и попросил помочь с арендой земли для последующего строительства складских помещений.

Через некоторое время подсудимый сообщил жертве, что этот вопрос необходимо уладить. За позитивный ответ потерпевший должен был заплатить $25 тысяч.

25 сентября возле памятника "Вечный огонь" злоумышленник получил эту сумму в гривневом эквиваленте.

Во время разбирательства житель Харькова полностью признал свою вину. Суд приговорил его к выплате штрафа в 8500 гривен.

На данный момент приговор не вступил в силу, идет срок апелляционного обжалования.