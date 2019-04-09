09.04.2019 10:00

Пиротехники Харькова обезвредили десяток мин и реактивный снаряд от «Катюши» (ФОТО)

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС за прошедлие сутки совершили 8 выездов во время которых обезвредили 36 боеприпасов



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8 апреля пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. Работы по разминированию проводились в Волчанском, Балаклейском, Изюмском, Нововодолажском и Красноградском районах области, а также в Немышлянская и Шевченковском районах города Харькова.

Всего за сутки пиротехники обезвредили 36 боеприпасов, из которых 26 артснарядов разного калибра, 9 минометных мин и 1 реактивный снаряд М-13.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.