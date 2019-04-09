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09.04.2019  10:26   

Прокуратура и полиция «накрыли» очередную высокотехнологическую надомную лабораторию по выращиванию конопли (ФОТО)

В Харькове в обычной квартире обнаружили лабораторию по выращиванию конопли. Прокуратура контролирует ход расследования.


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Харьковская местная прокуратура №2 процессуально руководит в уголовном производстве по ст. 309 УК Украины (незаконное изготовление, хранение наркотических веществ).

Сегодня в рамках проведения оперативно-следственных действий в жилой квартире одного из районов Харькова сотрудники Новобаварского отдела ХМП №2, Новобаварского отдела полиции при оперативном сопровождении управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области обнаружили лабораторию по выращиванию элитных растений каннабиса. В создании целого производственного комплекса подозревается 27-летний хозяин дома.

Для выращивания конопли квартира была оснащена специальными вентиляционными устройствами, освещением и даже строительными вентиляторами.

Во время обыска было изъято наркотическое средство - каннабис в высушенном и измельченном виде, специальное оборудование для его изготовления и употребления, черновые записи и книги с инструкциями по выращиванию наркотических растений и тому подобное.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Решается вопрос о конечной квалификации уголовного преступления.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, конопля, харьков, лаборатория, технология
 
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