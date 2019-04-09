Прокуратура и полиция «накрыли» очередную высокотехнологическую надомную лабораторию по выращиванию конопли (ФОТО)

В Харькове в обычной квартире обнаружили лабораторию по выращиванию конопли. Прокуратура контролирует ход расследования.
Харьковская местная прокуратура №2 процессуально руководит в уголовном производстве по ст. 309 УК Украины (незаконное изготовление, хранение наркотических веществ).
Сегодня в рамках проведения оперативно-следственных действий в жилой квартире одного из районов Харькова сотрудники Новобаварского отдела ХМП №2, Новобаварского отдела полиции при оперативном сопровождении управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области обнаружили лабораторию по выращиванию элитных растений каннабиса. В создании целого производственного комплекса подозревается 27-летний хозяин дома.
Для выращивания конопли квартира была оснащена специальными вентиляционными устройствами, освещением и даже строительными вентиляторами.
Во время обыска было изъято наркотическое средство - каннабис в высушенном и измельченном виде, специальное оборудование для его изготовления и употребления, черновые записи и книги с инструкциями по выращиванию наркотических растений и тому подобное.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.
Решается вопрос о конечной квалификации уголовного преступления.
Сегодня как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств, которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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