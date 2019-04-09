09.04.2019 10:54

Салону интимных услуг Angel не дали развернуться правоохранители (ФОТО)

С целью собственного обогащения 34-летний харьковчанин втягивал женщин в занятие проституцией. Подельники злоумышленника устанавливаются.



// Нацполиция

В начале февраля злоумышленник с соучастниками разместил рекламные объявления в сети «Интернет» с целью поиска девушек, которым обещал работу массажистками, официантками и танцовщицами. Затем сналя помещение, в котором девушки под его контролем будут оказывать услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.

Мужчина нашел помещение в доме на улице Полтавский шлях, обустроил его под салон под названием «Angel» и разместил в сети «Интернет» объявления о сотрудничестве с девушками. Женщинам, которые обратились к нему по объявлению, он пообещал материальное вознаграждение.



Также для обеспечения преступной деятельности злоумышленник нанял двух 18 и 31-летних гражданок Украины, которые исполняли роли администраторов в салоне.



Незаконной деятельностью харьковчанина заинтересовались правоохранители. По данному факту в феврале 2019-го следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.



В начале апреля сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления совместно с спецназовцами КОРД провели обыск в доме на улице Полтавский шлях и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 34-летнего мужчину. Также в салоне находились администраторы и женщины, которые предоставляли сексуальные услуги клиентам.



В результате проведенного обыска по указанному адресу изъяты деньги, полученные накануне от клиентов за предоставление сексуальных услуг, мобильные телефоны, по которым звонили клиенты и договаривались о встрече и размещались объявления о предоставлении услуг в сети «Интернет».



34-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.



Двух женщин, администраторов салона, полицейские допросили. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.



