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09.04.2019  12:28   

Убийство на ХТЗ: задержаны двое подозреваемых

Двое жителей Индустриального района до смерти избили мужчину.


// Нацполиция

Напомним, 7 апреля около 8:00 на улице Луи Пастера возле гаражей было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в области головы.

Прибывшие на место оперативники установили личность погибшего. Им оказался 60-летний житель района.

В совершении убийства сотрудники полиции разоблачили двух мужчин, 1978 и 1983 рождения. Как установлено в ходе внезапной ссоры они на улице руками и ногами нанесли потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 4, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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