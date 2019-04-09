09.04.2019 12:28

Убийство на ХТЗ: задержаны двое подозреваемых

Двое жителей Индустриального района до смерти избили мужчину.



// Нацполиция

Напомним, 7 апреля около 8:00 на улице Луи Пастера возле гаражей было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в области головы.

Прибывшие на место оперативники установили личность погибшего. Им оказался 60-летний житель района.

В совершении убийства сотрудники полиции разоблачили двух мужчин, 1978 и 1983 рождения. Как установлено в ходе внезапной ссоры они на улице руками и ногами нанесли потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 4, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается.