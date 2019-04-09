Убийство на ХТЗ: задержаны двое подозреваемых

Двое жителей Индустриального района до смерти избили мужчину.
Напомним, 7 апреля около 8:00 на улице Луи Пастера возле гаражей было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в области головы.
Прибывшие на место оперативники установили личность погибшего. Им оказался 60-летний житель района.
В совершении убийства сотрудники полиции разоблачили двух мужчин, 1978 и 1983 рождения. Как установлено в ходе внезапной ссоры они на улице руками и ногами нанесли потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 4, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Сегодня как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств, которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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