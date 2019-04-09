09.04.2019 12:31

На стройке на проспекте Победы погиб мужчина

Работники полиции устанавливают обстоятельства гибели мужчины



// Тelegram

9 апреля в 9:35 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что на строительстве на проспекте Победы обнаружено тело мужчины.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Работники полиции предварительно установили, что во время кровельных работ 19-летний парень сорвался с 18-го этажа.

От полученных повреждений он погиб.



Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.