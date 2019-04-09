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09.04.2019  12:31   

На стройке на проспекте Победы погиб мужчина

Работники полиции устанавливают обстоятельства гибели мужчины


// Тelegram

9 апреля в 9:35 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что на строительстве на проспекте Победы обнаружено тело мужчины.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Работники полиции предварительно установили, что во время кровельных работ 19-летний парень сорвался с 18-го этажа.

От полученных повреждений он погиб.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, стройка, разбился, полиция, харьков
 
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