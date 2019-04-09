На стройке на проспекте Победы погиб мужчина

Работники полиции устанавливают обстоятельства гибели мужчины
9 апреля в 9:35 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что на строительстве на проспекте Победы обнаружено тело мужчины.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Работники полиции предварительно установили, что во время кровельных работ 19-летний парень сорвался с 18-го этажа.
От полученных повреждений он погиб.
Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Сегодня как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств, которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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