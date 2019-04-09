13-летний подросток догулялся до отделения полиции

Полицейские вернули пропажу родителям.
8 апреля в полици. поселка Кручик Богодуховского района обратилась женщина. Она сообщила, что ее 13-летний сын около 12:00 самовольно ушел из школы в неизвестном направлении и до вечера домой так и не вернулся.
Женщина обзвонила одноклассников, родственников и знакомых, но мальчика нигде не нашла.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции Богодуховского отдела полиции и сотрудники Краснокутского отделения полиции установили местонахождение подростка. Парень бродил по улицам Краснокутска. Любых противоправных действий в отношении него совершено не было.
Полицейские провели с подростком профилактическую беседу и вернули родителям.
Сегодня как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств, которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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