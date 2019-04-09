09.04.2019 13:07

13-летний подросток догулялся до отделения полиции

Полицейские вернули пропажу родителям.



// Нацполиция

8 апреля в полици. поселка Кручик Богодуховского района обратилась женщина. Она сообщила, что ее 13-летний сын около 12:00 самовольно ушел из школы в неизвестном направлении и до вечера домой так и не вернулся.



Женщина обзвонила одноклассников, родственников и знакомых, но мальчика нигде не нашла.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции Богодуховского отдела полиции и сотрудники Краснокутского отделения полиции установили местонахождение подростка. Парень бродил по улицам Краснокутска. Любых противоправных действий в отношении него совершено не было.



Полицейские провели с подростком профилактическую беседу и вернули родителям.