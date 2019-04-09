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09.04.2019  13:07   

13-летний подросток догулялся до отделения полиции

Полицейские вернули пропажу родителям.


// Нацполиция

8 апреля в полици. поселка Кручик Богодуховского района обратилась женщина. Она сообщила, что ее 13-летний сын около 12:00 самовольно ушел из школы в неизвестном направлении и до вечера домой так и не вернулся.

Женщина обзвонила одноклассников, родственников и знакомых, но мальчика нигде не нашла.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции Богодуховского отдела полиции и сотрудники Краснокутского отделения полиции установили местонахождение подростка. Парень бродил по улицам Краснокутска. Любых противоправных действий в отношении него совершено не было.

Полицейские провели с подростком профилактическую беседу и вернули родителям.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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