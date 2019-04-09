На парковке Компаса сбили пешехода

Авария произошла 9 апреля около 10:30 на ул. Академика Павлова, 323-а
По предварительной информации водитель автомобиля "Ford" совершил наезд на препятствие-забор и пешехода-мужчину, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пешехода.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Сегодня как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств, которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без существенных осадков.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
влажн.:
давл.:
ветер: