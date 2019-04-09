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09.04.2019  14:02   

На парковке Компаса сбили пешехода

Авария произошла 9 апреля около 10:30 на ул. Академика Павлова, 323-а


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля "Ford" совершил наезд на препятствие-забор и пешехода-мужчину, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пешехода.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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