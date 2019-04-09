Главная Новости Криминал и происшествия На таможенном посту Харьков-центральный задержана очередная партия некондиционной пустой тары
09.04.2019  14:05   

На таможенном посту Харьков-центральный задержана очередная партия некондиционной пустой тары

При проведении фитосанитарного контроля импортного груза с объектами регулирования были задержаны объекты регулирования - ГУ Госпотребслужбы


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Государственными фитосанитарным инспекторами отдела фитосанитарных мер на границе Управление фитосанитарной безопасности Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области 07.04.2019 года на таможенном посту «Харьков - центральный» при проведении фитосанитарного контроля импортного груза с объектами регулирования были задержаны объекты регулирования - деревянная упаковочная тара (4415) в количестве 24 штуки, которая прибыла из Узбекистана без соответствующей маркировки, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 15 «Регулирование деревянного упаковочного материала в международной торговле».

К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль.

На основании выявленного нарушения направлено нотификацию в страну происхождения груза.

Источник:   ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области
 Тэги:  тара, таможня, харьков, проверка, центральный, маркировка
 
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