09.04.2019 15:49

Приглашенный гость-рецидивист напился и чуть не убил двух своих соседей (ФОТО)

Полицейские задержали мужчину за совершение покушения на убийство.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 апреля в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение из поселка Картамыш Первомайского района доставлены двое пострадавших с ножевыми ранениями.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Во время осмотра места происшествия и допроса свидетелей полицейские установили, что 46-летний ранее судимый житель села находился в гостях у своих соседей и распивал с ними спиртные напитки.

Мужчина поссорился с 39-летним хозяином дома.

Во время скандала гость кухонным ножом нанес ему колото-резаную рану грудной клетки, а его 50-летнему соседу резаную рану руки.

Мужчины были госпитализированы в хирургическое отделение Первомайской районной больницы.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, а именно кухонный нож и одежду с пятнами крови.

Следователем Первомайского отдела полиции данные о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15, п.1 ч. 2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.