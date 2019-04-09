Главная Новости Криминал и происшествия Приглашенный гость-рецидивист напился и чуть не убил двух своих соседей (ФОТО)
09.04.2019  15:49   

Приглашенный гость-рецидивист напился и чуть не убил двух своих соседей (ФОТО)

Полицейские задержали мужчину за совершение покушения на убийство.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 апреля в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение из поселка Картамыш Первомайского района доставлены двое пострадавших с ножевыми ранениями.
 
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
 
Во время осмотра места происшествия и допроса свидетелей полицейские установили, что 46-летний ранее судимый житель села находился в гостях у своих соседей и распивал с ними спиртные напитки.
 
Мужчина поссорился с 39-летним хозяином дома.
 
Во время скандала гость кухонным ножом нанес ему колото-резаную рану грудной клетки, а его 50-летнему соседу резаную рану руки.
 
Мужчины были госпитализированы в хирургическое отделение Первомайской районной больницы.
 
С места происшествия изъяты вещественные доказательства, а именно кухонный нож и одежду с пятнами крови.
 
Следователем Первомайского отдела полиции данные о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15, п.1 ч. 2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении данного преступления.
 
Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, покушение, харьков
 
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