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09.04.2019  16:01   

Десять тысяч гривен закрыли глаза командиру взвода на провинности бойца

Должностное лицо ВСУ задержано при получении взятки.


// Нацполиция

5 апреля правоохранители задержали командир взвода воинской части ВС Украины, который получил от подчиненного военнослужащего неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен за решение вопроса о непривлечение последнего к дисциплинарной ответственности.

В операции были задействованы сотрудники следственного отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономику в Харьковской области и Управления службы безопасности Украины в Харьковской области.

Чиновника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с суммой залога в 57 тысяч гривен.

Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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