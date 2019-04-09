Главная Новости Криминал и происшествия Отдых вора, залезшего выпить в кафе, испортила охранная сигнализация
09.04.2019  17:01   

Отдых вора, залезшего выпить в кафе, испортила охранная сигнализация

Вора задержали полицейские охраны.


// Facebook

Около половины девятого вечера в одном из красноградских кафе срадотала сигнализация. Проверять вызовв отправилась группа реагирования Нововодолажского межрайонного отдела полиции охраны.

Заболкировав входы-выходы из заведения, правоохранители выхвали его владельца. И вместе с подъехавшим хозяином обследовали помещение, в котором обнаружили неизвестного. Парень попытался сбежать, но был задержан.

Оказалось, 29-летний местный житель захотел выпить, для чего разбил окно над задней дверью и залез в кафе. В помещении он нашел бутылку водки и выпил ее. Далее он заметил инструменты и решил прихватить их с собой. Но преступные намерения пресекла охранная сигнализация, которую злоумышленник не заметил.

Действия задержанного предварительно квалифицированы согласно ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Также известно, что мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Полиция охраны
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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