09.04.2019 17:01

Отдых вора, залезшего выпить в кафе, испортила охранная сигнализация

Вора задержали полицейские охраны.



// Facebook

Около половины девятого вечера в одном из красноградских кафе срадотала сигнализация. Проверять вызовв отправилась группа реагирования Нововодолажского межрайонного отдела полиции охраны.



Заболкировав входы-выходы из заведения, правоохранители выхвали его владельца. И вместе с подъехавшим хозяином обследовали помещение, в котором обнаружили неизвестного. Парень попытался сбежать, но был задержан.

Оказалось, 29-летний местный житель захотел выпить, для чего разбил окно над задней дверью и залез в кафе. В помещении он нашел бутылку водки и выпил ее. Далее он заметил инструменты и решил прихватить их с собой. Но преступные намерения пресекла охранная сигнализация, которую злоумышленник не заметил.



Действия задержанного предварительно квалифицированы согласно ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Также известно, что мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 185 Уголовного кодекса Украины.