Спор между соседями из-за войны в Афганистане закончился убийством

Харьковская местная прокуратура № 5 направила в Червонозаводский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемом в убийстве.
Трагедия случилась в феврале этого года.
Подозреваемый пришел в гости к соседу. Мужчины выпивали вместе. За рюмкой у него возник спор с хозяином жилья, который служил в Афганистане.
По показаниям подозреваемого, они поссорились из-за разных взглядов на военные события тех времен.
Решить конфликт словами мужчинам не удалось, нетрезвый гость схватил ремень от дорожной сумки и задушил товарища.
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сегодня как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств, которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без существенных осадков.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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