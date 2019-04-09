09.04.2019 17:31

Спор между соседями из-за войны в Афганистане закончился убийством

Харьковская местная прокуратура № 5 направила в Червонозаводский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемом в убийстве.



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Трагедия случилась в феврале этого года.



Подозреваемый пришел в гости к соседу. Мужчины выпивали вместе. За рюмкой у него возник спор с хозяином жилья, который служил в Афганистане.

По показаниям подозреваемого, они поссорились из-за разных взглядов на военные события тех времен.

Решить конфликт словами мужчинам не удалось, нетрезвый гость схватил ремень от дорожной сумки и задушил товарища.



Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.