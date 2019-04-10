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10.04.2019  12:16   

Убила мужа,который ее избивал: женщине вынесен приговор

Женщина пыталась оказать пострадавшему медицинскую помощь, но он скончался


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Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор женщине, которая зарезала избивавшего ее мужа.
 
По данным следствия, между уроженкой РФ и ее нетрезвым супругом произошла ссора. Мужчина подошел к ней и нанес серию ударов по ногам, груди и голове жертвы. Через некоторое время он схватил свою вторую половину за руку и швырнул на пол. После случившегося харьковчанка ушла на кухню, где начала шинковать капусту. Однако ее муж не успокоился и подошел к подсудимой сзади. Опасаясь за свою жизнь, женщина ударила супруга ножом в шею. От полученной раны тот скончался на месте.
 
Во время разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину. За убийство при превышении пределов необходимой обороны суд приговорил ее к одному году и четырем месяцам лишения свободы. Однако реальное наказание жительнице Харькова заменили на однолетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, убила мужа, харьков
 
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