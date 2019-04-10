Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове женщина в состоянии клинической смерти застряла в лифте
10.04.2019  08:22   

В Харькове женщина в состоянии клинической смерти застряла в лифте

31 летняя женщина, находившаяся в состоянии клинической смерти, и медики, прибывшие ей на помощь, застряли в лифте.


// facebook

По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вызов поступил им вчера, 9 апреля, около 16.08.

На место вызова прибыла реанимационная бригада, однако и врачи, и пациентка застряли в лифте. Аварийная служба прибыла на место через 20 минут. Девушку госпитализировали в реанимацию 13-й больницы.

Источник:   КЗОЗ "Центр екстренной медецинской помощи"
 Тэги:  клиническая смерть, харьков, лифт, авария
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове подписан Меморандум о сотрудничестве с "Hewlett-Packard Enterprise" в сфере безопасности города
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 