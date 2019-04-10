В Харькове женщина в состоянии клинической смерти застряла в лифте

31 летняя женщина, находившаяся в состоянии клинической смерти, и медики, прибывшие ей на помощь, застряли в лифте.
По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вызов поступил им вчера, 9 апреля, около 16.08.
На место вызова прибыла реанимационная бригада, однако и врачи, и пациентка застряли в лифте. Аварийная служба прибыла на место через 20 минут. Девушку госпитализировали в реанимацию 13-й больницы.
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