10.04.2019 08:22

В Харькове женщина в состоянии клинической смерти застряла в лифте

31 летняя женщина, находившаяся в состоянии клинической смерти, и медики, прибывшие ей на помощь, застряли в лифте.



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По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вызов поступил им вчера, 9 апреля, около 16.08.

На место вызова прибыла реанимационная бригада, однако и врачи, и пациентка застряли в лифте. Аварийная служба прибыла на место через 20 минут. Девушку госпитализировали в реанимацию 13-й больницы.