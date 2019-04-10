Главная Новости Криминал и происшествия 185-х «любителей» гулять по путям задержали ВОХРовцы с начала года, чтобы предотвратить волну смертности на рельсах, захлестнувшую Харьковщину
10.04.2019  09:03   

185-х «любителей» гулять по путям задержали ВОХРовцы с начала года, чтобы предотвратить волну смертности на рельсах, захлестнувшую Харьковщину

По сообщению пресс-центра ЮЖД большинство «прогулок» связано с попытками хищения имущества железнодорожников и грузов.


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На протяжении января-марта 2019 подразделениями службы военизированной охраны регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» пресечено 9 краж материальных ценностей железной дороги на сумму почти 161 тыс. грн.

По подозрению в совершении краж задержаны и переданы в правоохранительные органы 8 человек.

Кроме того, за этот период во время проведения оперативно-профилактических мероприятий за нарушение Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины, в частности, хождение путями в неопределенных местах и незаконный проезд в грузовом поезде, работники службы военизированной охраны задержали 185 человек.

148 правонарушителей привлечены к административной ответственности.

Чтобы предупредить хищение железнодорожного имущества и грузов, работники военизированной охраны регионального филиала оперативно реагируют на случаи несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта, определяют и патрулируют наиболее криминогенные участки, станции и перегоны, сопровождающие грузы и тому подобное.

В январе-марте 2019 зарегистрировано 13 случаев несанкционированного вмешательства в деятельность регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця». Всего в результате действий посторонних лиц был задержан 19 поездов на 12:00.

Так, в течение трех месяцев железнодорожники зафиксировали:

  • 2 случая хищения грузов из вагонов;
  • 4 случая перекрытия движения поездов посторонними лицами;
  • 2 случая сообщение об установлении взрывных устройств на вокзалах и других объектах;
  • 2 случая хищения и повреждения элементов инфраструктуры с задержкой поездов более чем на 30 минут
  • 2 случая наложения на путь посторонних предметов с наездом на них.

 

Источник:   ЮЖД
 Тэги:  пути, рельсы, харьков, смерть, охрана, вандалы
 
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