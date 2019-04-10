10.04.2019 09:50

В квартире на Новой Баварии взорвалась газовая колонка

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва бытового газа в жилом доме



// facebook

По данным полиции, в результате происшествия пострадали двое жителей квартиры. 37-летний мужчина и 49-летняя женщина получили ожоги первой и второй степени. Состояние ихньохо здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Сообщение о том, что в квартире по улице Конторской произошел взрыв газовой колонки, поступило в полицию 9 апреля около 19:32.

Правоохранители установили, что в квартире, где проживают пострадавшие, рабочими газовой службы была установлена ​​газовая колонка. После отъезда коммунальщиков, супруги, не соблюдая меры личной безопасности, включили колонку. Через несколько минут раздался взрыв с последующим незначительным горением вещей в пристройке. Пожар ликвидировали.

Эвакуация жильцов дома не проводилась. Взрывом повреждена газовая колонка, обои и занавески на окнах. Соседние квартиры и их жители не пострадали.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проводится проверка.