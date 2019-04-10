10.04.2019 10:48

Продавца марихуаны поймали на горячем (ФОТО)

39-летний наркоторговец действовал на территории Харьковского района.



// Нацполиция

Злоумышленник продал во время личной встречи с покупателем 5 полимерных пакетов с каннабисом общим весом около 35 граммов за 1000 гривен.

В момент продажи его разоблачили работники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Харьковского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 6.

Во время личного обыска у харьковчанина изъяты деньги в сумме 1000 гривен, полученные им за сбыт наркотического вещества.



Обыск по месту жительства позволил обнаружить 17 полимерных пакетов с каннабисом общим весом около 120 грамм, а также электронные весы, использовавшиеся им для фасовки наркотика. Наркотические препараты и сопутствующие предметы изъяты.

Следственные оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении.

Устанавливается источник снабжения наркосредств, другие эпизоды преступной деятельности, а также проводятся дальнейшие необходимые неотложные следственные действия.



