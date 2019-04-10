10.04.2019 11:26

От короткого замыкания сгорел гараж, дом удалось спасти (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном гараже Валковского района.



// ГСЧС

9 апреля в 14:21 пожарных вызвали на ул. Суворова, 25а в с. Перекоп. Там произошел пожар на территории частного домохозяйства.



На тушение этого пожара отправилось районное подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в составе 5 пожарных.

На момент его прибытия горел гараж на всей своей площади в 50 кв.м, а также легковушка ВАЗ 2111, находившаяся внутри. Открытое пламя грозило жилому доме, к котороу біл пристроен гараж.



Подав 2 пожарных ствола на тушение огня, в 14:58 пожарные локализовали пожар. Окончательно ликвидировать еuj удалось только в 17:03. Благодаря оперативной работе спасен жилой дом и имущество.



По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электропроводки в автомобиле.