От короткого замыкания сгорел гараж, дом удалось спасти (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном гараже Валковского района.
9 апреля в 14:21 пожарных вызвали на ул. Суворова, 25а в с. Перекоп. Там произошел пожар на территории частного домохозяйства.
На тушение этого пожара отправилось районное подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в составе 5 пожарных.
На момент его прибытия горел гараж на всей своей площади в 50 кв.м, а также легковушка ВАЗ 2111, находившаяся внутри. Открытое пламя грозило жилому доме, к котороу біл пристроен гараж.
Подав 2 пожарных ствола на тушение огня, в 14:58 пожарные локализовали пожар. Окончательно ликвидировать еuj удалось только в 17:03. Благодаря оперативной работе спасен жилой дом и имущество.
По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электропроводки в автомобиле.
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