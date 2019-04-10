Главная Новости Криминал и происшествия На Веснина – пробка из-за ДТП
10.04.2019  11:32   

На Веснина – пробка из-за ДТП

Авария произошла утром 10 апреля.


// Facebook

На улице Веснина, 7а Ford Focus врезался в Mazda СХ7, сообщает Харьков транспортный.

Движение из-за аварии затруднено.

Информация о пострадавших уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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