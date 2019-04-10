На Веснина – пробка из-за ДТП

Авария произошла утром 10 апреля.
На улице Веснина, 7а Ford Focus врезался в Mazda СХ7, сообщает Харьков транспортный.
Движение из-за аварии затруднено.
Информация о пострадавших уточняется.
Слово «хочу» сегодня будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И если желание и возможность совпадают – почему бы не побаловать себя?
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без существенных осадков.
10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр.
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