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10.04.2019  11:52   

Разыскиваемый Интерполом египтянин задержан в харьковском аэропорту

Мужчина пытался улететь в Стамбул.


// Facebook/skhidneregionalneypravlinnya

Гражданина Египта, который находился в международном розыске, обнаружили сотрудники отделения пограничной службы «Харкiв авiа».

Во вторник, 9 апреля, около 17:30 во время оформления рейса «Харьков – Стамбул» к линии паспортного контроля прибыл гражданин Египта, 1976 г.р.

Во время проверки паспорта мужчині произошло срабатывания базы данных Интерпола.

Выяснилось, что мужчина находится в международном розыске за мошенничество с лета прошлого года.

Правонарушитель был задержан установленном порядке и передан представителям Нацполиции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  интерпол, пограничники, розыск, харьков
 
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