Разыскиваемый Интерполом египтянин задержан в харьковском аэропорту

Мужчина пытался улететь в Стамбул.
Гражданина Египта, который находился в международном розыске, обнаружили сотрудники отделения пограничной службы «Харкiв авiа».
Во вторник, 9 апреля, около 17:30 во время оформления рейса «Харьков – Стамбул» к линии паспортного контроля прибыл гражданин Египта, 1976 г.р.
Во время проверки паспорта мужчині произошло срабатывания базы данных Интерпола.
Выяснилось, что мужчина находится в международном розыске за мошенничество с лета прошлого года.
Правонарушитель был задержан установленном порядке и передан представителям Нацполиции.
Слово «хочу» сегодня будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И если желание и возможность совпадают – почему бы не побаловать себя?
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без существенных осадков.
10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр.
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