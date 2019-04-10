Уголовное дело закладчика отправилось в суд

Прокуратура утвердила обвинение «закладчику», который раскладывал по городу «камни» с психотропами.
Харьковская местная прокуратура № 1 направила в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего харьковчанина, подозреваемого в наркосбытом (ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины).
Парень сбывал психотропные вещества путем осуществления «закладок».
Во время очередной попытки спрятать «товар» его задержали правоохранители.
У наркодельца изъяли около 900 пакетов, в которых находились самодельные «камни» с психотропами. Общая масса изъятого вещества - 40 г, что является особо крупным размером.
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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