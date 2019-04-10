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10.04.2019  13:32   

В огне погиб 65-летний мужчина, его мать получила ожоги

Причина пожара устанавливается.


// ГСЧС

9 апреля в 16:54 ГСЧСникам сообщили о пожаре в летней кухне частного домовладения в селе Московка Купянского района.

На тушение выезжало отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска на автоцистерне в составе 5 спасателей.

Когда спасатели прибыли на вызов, огонь успел охватить кухню полностью на площади 35 кв.м.

88-летняя хозяйка дома получила ожоги и едва смогла спастись из-за ограниченности с передвижением. Сейчас пострадавшая находится в Купянской центральной районной больнице.

Ее 65-летний сын остался в очаге пожара и погиб. Его тело нашли пожарные в процессе пожаротушения.

В 17:07 пожар удалось локализовать, а ликвидировали его окончательно только в 20:37.

В результате пожара уничтожена основная часть летней кухни, а также домашние вещи и мебель в ней.

По факту пожара проводится проверка, размеры нанесенного ущерба и причина ее возникновения устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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