10.04.2019 14:31

На Шевченко палили траву – сожгли дом (ВИДЕО, ФОТО)

Спасатели рассказали, сколько пожаров за сутки произошло из-за выжигания травы.



// ГСЧС

На улице Шевченко сжигание мусора привело к пожару в заброшенном частном доме, который был поврежден огнем на площади 80 кв.м.

К тушению пожара привлекались 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава ГСЧС. Время прибытия спасателей 17:55. Ликвидации пожара 20:55.

Всего за прошедшие сутки подразделения Службы спасения 60 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша, хвойной подстилки и мусора на общей площади около 12 га.