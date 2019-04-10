Главная Новости Криминал и происшествия На Шевченко палили траву – сожгли дом (ВИДЕО, ФОТО)
10.04.2019  14:31   

На Шевченко палили траву – сожгли дом (ВИДЕО, ФОТО)

Спасатели рассказали, сколько пожаров за сутки произошло из-за выжигания травы.


// ГСЧС

На улице Шевченко сжигание мусора привело к пожару в заброшенном частном доме, который был поврежден огнем на площади 80 кв.м.

К тушению пожара привлекались 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава ГСЧС. Время прибытия спасателей 17:55. Ликвидации пожара 20:55.

Всего за прошедшие сутки подразделения Службы спасения 60 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша, хвойной подстилки и мусора на общей площади около 12 га.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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