10.04.2019 14:49

Фиктивные тендеры могут стоить директору завода 8 лет за решеткой

Харьковская местная прокуратура № 5 подозревает директора и двух работников одного из харьковских заводов в создании схемы завладения бюджетными средствами.



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Как сообщает Прокуратура, по информации руководителя местной прокуратуры Владимира Калюга, в течение 2016-2017 гг. Директор завода и его подчиненные нашли нескольких подставных лиц, на которых зарегистрировали липовые фирмы. Эти ФЛП выдавались за дилеров харьковского завода, который якобы специализируется на изготовлении спортивного оборудования. Хотя, по данным фискальной службы, такой деятельности завод не производил.

Фиктивные предприятия участвовали в публичных закупках по всей Украине и стали победителями торгов на поставку спортоборудование (акробатические дорожки, канаты и т.д.) в ряд учебных заведений.

Подозреваемые предоставляли в образовательных учреждений накладные о якобы поставленный инвентарь, а представители вузов и училищ подписывали документы, еще не получив заказ. За «фейковые» поставки злоумышленники получали средства из госбюджета и распоряжались ими по своему усмотрению. В общем им удалось незаконно обогатиться на 870 тыс. Грн.

Сообщники также придумали, как скрыть фактическое отсутствие якобы поставленного спортивного оборудования в учебных заведениях. Для этого они заключали ложные договоры на ответственное хранение товара с заводом, где работали. Однако во время обысков ни оборудования на предприятии не выявлено.

Сейчас трем фигурантам объявлено подозрения в завладении чужим имуществом путем служебных злоупотреблений и составлении и выдаче заведомо ложных документов (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины. Досудебное расследование продолжается, санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Справка:

По сделки с поддельными документами (ст. 358 УК Украины) уже осуждены представителя одного из херсонских учебных заведений Еще по одному эпизоду вскоре предстанет перед судом работник образовательного учреждения Одесской области. Кроме того, следственным путем проверяется причастность к противоправным действиям представителей других учебных заведений, куда подозреваемые имели поставить оборудование.