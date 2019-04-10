Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанам предлагают за 10 минут выразить свое отношение к работе полиции
10.04.2019  17:01   

Харьковчанам предлагают за 10 минут выразить свое отношение к работе полиции

Опрос продлится до конца мая.


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На Харьковщине начат социологический опрос «Публичная безопасность и доверие к правоохранительным органам».

Желающим прелдлагается пройти по ссылке и ответить на 34 вопроса.

Опрос анонимный, результаты будут исчисляться в обобщенном виде с группировкой по районам города и области, сообщают организаторы.

Исследование осуществляют Харьковский национальный университет внутренних дел (научно-исследовательская лаборатория по проблемам противодействия преступности) совместно с Главным управлением Национальной полиции в Харьковской области при поддержке Консультативного миссии Европейского Союза и Харьковской областной государственной администрации в рамках Региональной программы обеспечения общественной безопасности и порядка в Харьковской области на 2018-2019 годы.

По результатам исследования будут установлены приоритетные направления обеспечения общественной безопасности и порядка на текущий год и оценена эффективность работы правоохранительных органов в прошлом году.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  опрос, полиция, харьков
 
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