10.04.2019 17:31

На Стекляшке водитель скрылся с места ДТП

Авария произошла около двух часов дня 10 апреля на пр. Независимости, 17.



// Facebook/ХС

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Nissan и Skoda. Водитель последнего скрылся с места ДТП, отметили в пресс-службе Патрульной полиции.

Пострадавших в столкновении нет.



Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и дознания управления патрульной полиции в Харьковской области для установлeння участника аварии, скрывшегося с места ДТП.