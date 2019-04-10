Главная Новости Криминал и происшествия На Стекляшке водитель скрылся с места ДТП
10.04.2019  17:31   

На Стекляшке водитель скрылся с места ДТП

Авария произошла около двух часов дня 10 апреля на пр. Независимости, 17.


// Facebook/ХС

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Nissan и Skoda. Водитель последнего скрылся с места ДТП, отметили в пресс-службе Патрульной полиции.

Пострадавших в столкновении нет.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и дознания управления патрульной полиции в Харьковской области для установлeння участника аварии, скрывшегося с места ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.04 Криминал и происшествия На Веснина – пробка из-за ДТП 09.04 Криминал и происшествия На парковке Компаса сбили пешехода 08.04 Криминал и происшествия В Васищево – ДТП с пятью автомобилями (ФОТО)
 
 

Видео

Минобразования разъяснило порядок приема детей в 1 класс
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 