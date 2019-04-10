На Стекляшке водитель скрылся с места ДТП

Авария произошла около двух часов дня 10 апреля на пр. Независимости, 17.
По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Nissan и Skoda. Водитель последнего скрылся с места ДТП, отметили в пресс-службе Патрульной полиции.
Пострадавших в столкновении нет.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и дознания управления патрульной полиции в Харьковской области для установлeння участника аварии, скрывшегося с места ДТП.
Слово «хочу» сегодня будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И если желание и возможность совпадают – почему бы не побаловать себя?
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером кратковременный дождь, гроза, местами град.
10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр.
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