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10.04.2019  18:37   

Харьковский марафон будут охранять 200 полицейских

Во время VI Харьковского международного марафона на обеспечение безопасности дорожного движения и общественной безопасности будет выведено 200 работников патрульной полиции.


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Об этом сегодня, 10 апреля, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил начальник отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Харьковской области Александр Огрызько.
 
По его словам, движение транспорта, перекрытое на время марафона, будут регулировать 60 сотрудников патрульной полиции. Также по маршруту забегов будут организованы зоны для перехода проезжей части, которыми можно будет воспользоваться, если на трассе нет бегунов. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  марафон, охрана, харьков
 
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