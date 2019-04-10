Харьковский марафон будут охранять 200 полицейских

Во время VI Харьковского международного марафона на обеспечение безопасности дорожного движения и общественной безопасности будет выведено 200 работников патрульной полиции.
Слово «хочу» сегодня будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И если желание и возможность совпадают – почему бы не побаловать себя?
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером кратковременный дождь, гроза, местами град.
10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр.
влажн.:
давл.:
ветер: