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10.04.2019  19:31   

Покушения на инкасаторов: преступление раскрыто (ФОТО)

Об успехе харьковских полицейских сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.


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Руководитель главка сообщил в социальной сети Фейсбук: "Мы задержали банду, которая в течение 7 последних лет совершала вооруженные разбойные нападения на инкассаторов.
 
Сотрудники Департамента стратегических расследований, специалисты харьковского Управления стратегических расследований, Следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил разоблачили 10 преступников, которые входили в состав этой банды.
 
Девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин.
 
Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления. Ни один из них не работал, а зачем? Начиная с 2013 года они занимались разбоями. Один год - одно нападение на инкассаторов. Преступный «улов» немалый. По меньшей мере 15 млн. грн.
 
Деньги тратили на ценные машины и зарубежный отдых. Тот арсенал оружия, который вы видите на фото, хранился в гаражах задержанных в Киеве.
 
Гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны, гранаты изъяты во время обысков. В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Работаем дальше!"
 
 
 
 
 
Тэги:  убийство инкасаторов, арест преступников, харьков
 
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